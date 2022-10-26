有些人性格特別慢熱，都需要長時間相處才能放下戒備、全心投入，《旺好運》運勢專欄指出生肖牛、生肖兔、生肖狗、生肖豬在愛情中都非常慢熱，喜歡順水推舟慢慢發展關係。
▍生肖牛
屬牛的人性格較為小心謹慎，在感情方面也是如此，在戀愛時喜歡慢慢發展關係，不過只要認定的事情就會堅持下去，因此是適合長期發展的好對象。
▍生肖兔
屬兔的人容易想得多、多愁善感，戒備心重，所以要放下戒心需要一段時間的考驗，沒有耐心、喜歡速食愛情的，他們絕對不會給出任何機會。
▍生肖狗
屬狗的人性格偏向保守，很難馬上就對剛見面的人敞開心扉，在經過一定的認識，認為對方信得過，是值得投入後，才會勇於接受。
▍生肖豬
屬豬的人骨子裡就是慢熱的人，個性憨厚老實，他們對愛情比較理性，要經過長期相處與反覆確認關係後才會定下來，不過要是一直猶豫不決，很可能會與真愛擦肩而過。
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