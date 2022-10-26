市場研究公司TrendForce周二表示，由於對中階機型的需求平淡，蘋果正在減產iPhone 14 Plus手機，但也在擴大較昂貴的iPhone 14 Pro產量。

TrendForce指出，價格較高的iPhone 14 Pro手機在總產量的佔比已經從最初規畫的50%提高到60%，未來可能進一步擴大到65%。

蘋果尚未回應媒體置評請求。

蘋果聚焦於高階機型，可能有助於其應付智慧手機銷售轉弱的挑戰。熱賣的Pro/Pro Max高階iPhone機型，讓蘋果即使在晶片危機高峰期仍得以提升利潤。

分析師此前表示，在iPhone 14手機方面，儘管向來是蘋果最暢銷的基本款需求低迷不振，但Pro/Pro Max高階機型賣得很快。

不過，TrendForce在報告中指出，美國利率持續上揚恐削弱消費者支出，進而打擊iPhone在2023年第一季的需求表現，可能導致產量年減14%，至5200萬支。

根據產業研究公司Canalys發布的第三季全球智慧手機市場調查報告，在前五大廠中，蘋果是唯一實現出貨增長的公司，其全球市占率從一年前的15%擴大到18%，儘管整體手機市場萎縮9%。

蘋果上個月宣布將在印度生產最新的iPhone 14手機。該消費電子巨頭正在將部分生產線從中國轉出，以應對日益緊張的美中關係帶來的風險。

TrendForce預估到2023年，蘋果在印度的產出占比將超過5%，並且逐年增加。