「新店煙火哥」邱銘祥與藍姓女子因行車糾紛結怨，經常凌晨到藍女新北市新店區住處外放煙火，屢被警方送辦，警方雖依違反《社維法》移送17次，但僅2次被法院裁罰，邱男有恃無恐在今年初至5月間，自己或與友人呂理傑10次施放煙火、或以煙火改造成「多管式」爆裂物恐嚇藍女及鄰居，台北地檢署26日依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《刑法》公共危險、恐嚇公眾、恐嚇危安、偽造文書等罪起訴邱、呂2人，並以邱男惡性重大，建請法院從重量刑。

邱男目前在押，檢方因預計羈押期限至明天為止，將在今天移送北院審理。

34歲邱男因與藍女發生車禍糾紛，自前年1月起到藍女位於新店住處附近放鞭炮、玩仙女棒遭檢舉，警方雖一再將邱男送辦，但邱辯稱春節期間玩鞭炮很正常，台北地院認定他未違反《社維法》，數度裁定不罰。

邱男變本加厲，去年2月還對藍女潑糞、4月尾隨藍女逼車，5月散布藍女確診的假消息傳單，北院今年8月依散播疫情訊息、強制及強暴侮辱等罪判邱男應執行2年2月，但邱男卻仍今年6月因又再放煙火及爆裂物恐嚇藍女，遭北檢聲押禁見獲准迄今。

起訴指出，邱男自今年起持升空類煙火，或取出煙火內的筒管，以膠帶綁製至多管式爆裂物，一再至藍女住處施放，發生巨大聲響，並噴濺高溫火花及白色濃煙，引發附近居民恐慌，甚至傳訊息恐嚇藍女。

今年5月10日深夜，邱男與呂男為掩人耳目，事先在機車車牌貼膠帶，再騎車持自行改造的多管式爆裂物至新店中興路天橋上施放，令附近居民心生畏懼。

檢方認為邱男僅因私人微怨，自2020年起不斷以各式手法騷擾、羞辱、恐嚇藍女，甚至牽累無辜，頻繁於深夜時分施放高響度及亮度的爆裂物或煙火滋擾當地居民，危害鄉里長達2年有餘，且犯後毫無悔意，迄今未能深刻體認自身行為造成之嚴重危害，不但視外部法律如無物，對於民眾安危漫不在乎，惡性重大，建請從重量刑。

至於呂男因坦承不諱，檢方認為若他在審理期間仍願意正視自己過錯，請法院從輕量刑，以啟自新。