俄烏戰爭爆發後，全球能源危機變得更為嚴重，尤其相當依賴俄羅斯能源的歐洲國家，面臨燃料價格、通膨及電價飆升的慘況，沒想到，近日美國竟出現天然氣價格摔至負數的狀況，賣家必須倒貼錢給買家，才能脫手天然氣。

綜合外媒報導，美國德州西部的天然氣價格兩年來首度摔至負數，主要受到當地天然氣產量激增，已經超過可以負擔的額度，加上天氣溫暖也導致需求下滑，供過於求使得價格重摔。

不具名的交易員指出，天然氣價格周二跌至負2美元，一周前的價格約落在5美元左右。

該地區的管道之所以受到限制，是因為季節性的維修讓部分管道停擺，使得天然氣量超過可負荷量，諮詢機構RBN Energy LLC分析師Jason Ferguson坦言，在管道維修工作完成前，該地區的天然氣價格仍有下跌壓力。

即使如此，美國監管機構仍警告，美國東北部在冬季仍有可能出現天然氣短缺的危機，因為這些地區的天然氣來源較為依賴海外的賣家。