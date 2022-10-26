民進黨桃園市長候選人鄭運鵬26日到力行市場掃街拜票，攤商送上白蘿蔔跟蒜祝他好彩頭跟「凍蒜」。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬26日到力行市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬26日到力行市場掃街拜票前，和黨籍市議員候選人一起到永安宮上香祈福，希望能「全壘打」。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬26日到力行市場掃街，外傳鄭內部民調微幅落後，高層下令「保桃大作戰」，鄭運鵬說，民調有高低起伏，也有樣本誤差，他不會當文宣、而是當努力的動力，視作五五波才能讓團隊更積極，中央黨部也希望他們用積極心態全力守住桃園的進步，相信國民黨也認為桃園志在必得全力搶攻，才會複製2018年韓國瑜的模式，他也讚韓是國民黨最強的助選員，一定會全力幫張善政，重申呼籲選民看清，別讓2018年的高雄在桃園重演。

前高雄市長韓國瑜將於30日到桃園與昔日搭檔參選的副手、國民黨桃園市長候選人張善政造勢，但卻是透過議員候選人楊朝偉的場子間接合體，外界認為是怕嚇跑中間選民。

「韓國瑜現在是國民黨最強的助選員，我也很佩服他！」鄭運鵬說，張善政跟韓國瑜是2020年國民黨的總統跟副總統搭檔，本來就是同樣做法、同樣政策、同樣的搭檔，相信他們2個一定會合作無間，韓這次可能試個水溫，用議員的方式來助選，那之後可能用其他形式來合作，直指韓國瑜的戰鬥力讓他相當佩服，相信韓一定會全力幫張善政。

鄭運鵬提醒桃園市民，張善政在市長選舉的做法，跟韓國瑜在2018年選高雄時相同，強調桃園在進步的交接期當中，希望大家要看清楚，不希望2018年的高雄在桃園重演。

面對黨中央下令要全力保桃園的傳聞，鄭運鵬說，鄭文燦執政2任成績很好，桃園又是北台灣的直轄市，對民進黨、對自己和對鄭文燦來說責任更加重大，希望延續2任8年的好成績，讓桃園可以持續進步、讓市民朋友安心，所以都視為五五波的選舉來應對，才可以讓團隊更積極，中央黨部也希望他的團隊要用這樣的心態全力守住桃園的進步，但每一個縣市都同樣重要，也希望民進黨提名每一個有能力的候選人，在11月26號全部都當選。

鄭運鵬說，民調會有高低起伏、會有樣本上的誤差，不會拿來當文宣用，而是當成繼續努力的動力，會按照既定的步驟把該推動的政策、該拜訪的人和團體、該做的事情，全力做到一百分，相信國民黨也把選舉當成五五波，也認為要志在必得全力搶攻，所以才會複製2018年韓國瑜的模式套用在桃園上面，是民進黨必須要慎防和呼籲桃園市民朋友心頭要「抓乎定」的關鍵。

連2日一早都到市場拜票、擴大陸戰，鄭運鵬再度燒聲，他笑說大家有提供很多偏方，有草本植物、中西藥、澎大海等，他會錯開使用，車上也準備很多，他也提到因喉嚨使用過度，對大家比較抱歉，如果因此講話比較聽不清楚，也請大家見諒，他也預告，前一陣子因確診，是替身跟議員們幫忙，這些走過的市場，會在最後一個月再拜訪一遍。