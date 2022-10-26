中共二十大閉幕，外界關注放寬防疫政策，大摩指出，未來3至5個月要注意三個跡象，可能預示中國將如人們長期期盼那樣結束「動態清零」。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強稱，一個跡象是中國在為長者接種疫苗是否正在取得進展，據衛健委數據，截至7月底，60歲及以上的長者中有85％打過兩劑，高於5月份的82％。但80歲及以上的長者中只有61％打了兩劑，不到40％的人打了加強針，這導致許多分析師預測，中國不太可能很快重新開放。

另一個需要關注的信號是中國的疫苗審批，中國首款mRNA疫苗已經在印尼獲得緊急使用許可，但還沒有任何mRNA疫苗獲監管機構批准在中國大陸使用。

邢自強又提到，雖然二十大期間未明確政策轉向，但他認為並非沒有機會，衡量政策趨勢的個跡象是主管部門和官方媒體如何描述疫情帶來的威脅。如果官方開始淡化危險，力圖減少公眾的恐懼，可能是轉折信號。上述方面尚無實質性進展，但如果能解決，有可能使中國最早在明年春季全面重新開放。