南投一名緬甸籍黃姓男子因喜歡女陪侍小芳（化名），前年8月找小芳與另一人到某養生館包廂內坐檯，他因得知當天小芳有吃安眠藥又喝酒，趁喝到酒酣耳熱時先問對方可以嘿咻嗎，小芳說要7千元，沒想到黃男就直接硬上，事後錢也沒給，法官認為黃男不認罪，態度差且未和解，判刑3年6月，可上訴。

判決書指出，黃男因想追求小芳，前年8月16日凌晨2時，以每小時500元，先支付2千、1千元給小芳和小芳，讓小芳偕同小芳到南投某養生館包廂坐檯陪伴飲酒唱歌，小芳當天凌晨4時先離去，黃男因得知小芳在坐檯前已服食多顆安眠藥，且又喝酒、精神狀況不佳，竟趁獨處時問小芳是否可以發生性行為。

小芳說性行為要7千元，黃男竟未獲對方同意下硬上，先將小芳壓制在沙發，褪去內褲，將生殖器插入陰道抽動直至射精，小芳事後不甘心仍向黃男索討7千元但未取得，她事後崩潰曾試圖輕生，遭救護人員送醫後，她才在醫院告知醫護人員其遭性侵之事，而由醫護人員協助報警處理。

嗣小芳因其家庭環境、與母親間之關係及遭黃男侵犯等情事，身心俱疲，登上頂樓，意圖輕生，因此遭人發現撥叫119，救護人員於同日上午9時24分許到場，救護小芳送醫，小芳在醫院方告知醫護人員其遭黃男性侵之事，而由醫護人員協助報警處理。

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