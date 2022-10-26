民眾黨立委邱臣遠日前接獲檢舉，指高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商竟然是一家中資公司。高端公司昨承認，委託的丘以思生技（Clinipace）去年與陸企合併。邱臣遠昨指出，衛福部對於疫苗試驗委託商的狀況掌握不夠確實，並質疑當初阻擋BioNTech疫苗進口就是以代理商是中資為由，批評民進黨政府雙重標準。

對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊26日赴台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會前受訪表示，此事爆出來後才去面對，「每天抗中保台在幹什麼？」，暗諷陳時中任部長時接受中資，但參選後卻打「抗中牌」。

黃珊珊強調，重點是無論第二期或第一期試驗，當時的主管機關衛福部、尤其是防疫指揮官，應該要搞清楚這些事，須由他來說明。

而同樣出席這場白皮書發表會的陳時中受訪時強調，都是依照法定手續進行。媒體追問，BNT疫苗不能由中資代理，但高端卻能由中資實驗，是不是雙標。陳則說，實驗應該是高端自己做，但此事最好還是由衛福部說明為主。