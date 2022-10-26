侯友宜推競選周邊小物，邀紋身藝術家大毛跨刀設計。（侯友宜選舉辦公室提供）

新北市長侯友宜選舉辦公室26日公布選舉團隊制服、周邊小物，設計師是知名紋身藝術家 ，也是新北在地人的大毛。HOMIES品牌創始人賀恬指出，因為認同侯市長在市政上的態度和精神，特別推出3款特別款T恤，力挺侯市長年底高票連任。侯友宜表示，HOMIES就是兄弟、好朋友一起往前走，團結就是力量，帶給新北市更有希望的未來，拚個好日子。

侯辦指出，HOMIES 起源自美國街頭潮流嘻哈文化，是「兄弟、好友、夥伴」的意思，近期侯選辦的成員以及黨籍的新北市議員候選人，紛紛都穿上這件象徵一家人的團隊服，大家團結在一起，作伙好好做代誌，贏得年底的選戰。

賀恬說，以HOMIES為核心發想的品牌形象，希望從年輕世代族群挺身做起，相互支持、努力，成為彼此之間的兄弟、家人及夥伴，一起讓未來越變越好。而侯市長對待市民宛如兄弟、好朋友，因此設計3款特別款T恤分別是「是時侯了」、「I WANT HOU」和「HOMIES」的圖樣T恤。

賀恬指出，認同侯市長認真做事、好好打拚的精神，且對待市民朋友也就如同兄弟、好朋友一樣，因此希望每個人都成為侯市長的HOMIES和夥伴，成為市長最有力的後盾和支柱。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭說，大毛同時為COW品牌創始人，此次3款特別款T恤就是由HOMIES、COW共同聯名設計。

王敏旭表示，喜好大毛所設計的服飾，可以上網搜尋「www.hmes.com.tw」，想看實體服飾可到位於板橋的HOUHOU青年基地或是侯市長未來晚會現場都有攤位。