共信-KY(6617)董事會決議將抗肺癌新藥PTS302在新加坡/馬來西亞的授權項目、動物用新藥GWA301在澳洲/紐西蘭的授權項目委託經營團隊進行商業談判。

共信-KY指出，在等待中國大陸抗肺癌新藥証書的最後階段，PTS302亦已經獲得亞洲周邊各國藥商的青睞，相關的商業活動已經悄悄展開。藉由申請新加坡政府的醫藥品快速審查機制，PTS302將有機會在短時間內取得東南亞多個國家的藥品銷售許可。這樣的雙邊認可醫藥法規策略，也可以快速的應用到歐盟、北美等先進國家。搶攻全球每年肺癌新發病例達220萬人以上的商機。

共信-KY表示，在動物抗癌新藥開發方面，隨著美國FDA已經核准GWA301具有「有條件核准藥物（conditional approval drugs）」的資格，許多國家對於可以一邊做動物癌症臨床(田間)試驗，一邊銷售藥品的模式皆蠢蠢欲動。紐澳地區潛在合作伙伴目前正積極的向澳洲農藥和動物用藥管理局APVMA諮詢是否在澳洲推動類似的做法，並期待也能擴大到寵物馬的市場。一旦在澳洲可行，未來將如野火燎原般迅速的擴展到全球各國，加速GWA301的授權機會及後續的同步銷售。