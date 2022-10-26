不少男性在意自己的陰莖長度，英國針對全球86國男性做調查，發現男性陰莖平均長度為14公分，且大多數的亞洲國家男性，陰莖長度都低於平均值，統計結果平均陰莖最長的國家是厄瓜多17.6公分；最短為柬埔寨10公分，台灣則是排在倒數第二名，平均長度是10.8公分，只多出柬埔寨男性0.8公分。

綜合媒體報導，英國線上醫藥網站「From Mars」以全球86個國家的會員當調查樣本，統計結果陰莖平均長度為14公分，全球陰莖最長的國家是厄瓜多，平均長度是17.6公分，接續是喀麥隆16.7公分、玻利維亞16.5公分、蘇丹16.5公分、海地16公分。

「From Mars」表示，其中亞洲男性的陰莖長度大多低於平均值，亞洲國中當中平均陰莖最長的是印度13.7公分、排名56；其次為日本13.6公分、排名61；南韓13.15公分、排名65；大陸13.1公分、排名68；台灣則是10.8公分、86國中排名倒數第二，最短的是柬埔寨10公分，排名最後。

「From Mars」藥劑師兼發言人科斯拉（Navin Khosla）說，做這項統計時，發現多數男性都好奇自己的尺寸夠不夠大，研究結果也證明陰莖大小確實會影響到男性自尊心。英國國民健保署指出，男性的陰莖尺寸、形狀會根據發育速度及年齡不同，一般來說11歲到18歲是男性生殖器發育最快的階段，其中陰莖會到21歲才停止生長。