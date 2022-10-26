雙十國中活動中心一樓規劃為雙十非營利幼兒園，市長盧秀燕參加剪綵啟用儀式後，也到一樓的幼兒園與小朋友熱情互動。（馮惠宜攝）

九合一選戰倒數計時，民進黨猛批台中市發展四年停滯，四年發展被高雄超越；對此，尋求連任的台中市長盧秀燕回應，選舉期間政治語言很多，不要太在意。她也說，台中教育文化預算六都最高，被封教育王，台中掃黑、肅槍、緝毒、打詐都第一，警政署長更親自到台中頒獎肯定，自己認真做就好。

尋求連任的台中市長盧秀燕26日上午出席雙十國中活動中心落成啟用典禮，被媒體問及對手陣營批評台中四年發展被說遭到高雄超越，盧秀燕笑說，選舉期間政治語言很多不要在意，認真做就好。她也表示台中教育文化預算六都最高，她上任時是最後一名，市府大量投資教育文化預算，如今被封教育王。

針對日前警政署長到台中頒獎表揚台中治安表現，盧秀燕也說，台中市警局110年度評比，中央四大治安專案：掃黑、肅槍、緝毒、打詐，台中都是第一名，雖然還有犯罪事件，但是六都最少，績效最好，謝謝警察經年累月用生命保護市民。

25日晚間前立委顏寬恒臉書批評蔡其昌胡說八道，公開表態挺盧，媒體問她對此看法，盧秀燕則回應則，市政行程，不談選務。