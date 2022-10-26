依國發會的2050淨零碳排路徑規劃，2025年市區電動巴士應達35％，交通部也訂出分年目標，今年為1400輛、2023年為2300輛、2024年為3300輛、2025年為4600輛，但據統計，截至9月為止為1059輛掛牌，交通部次長陳彥伯備詢時表示，目前已核出1900輛，預計今年目標可望達成。

立法院社會福利及衛生環境委員會天邀請環保署等部會就「我國淨零排放路徑（含2030年國家溫室氣體減量目標）、國家永續發展政策與相關經費具體規劃，如何因應全球氣候變遷與國際減碳目標，並務實兼顧國內企業穩健發展」專題報告。

立委蘇巧慧表示，部分外界人士提及如果要達2050淨零碳排，2030年排碳要減半；環保署署長張子敬表示，各國減碳邏輯及技術不盡相同，如中國大陸要在2030年才會達到排碳峰，但也規劃2050年或2060年才要淨零，各國國情不同，2030年前把現有技術放大，2030年後則要有新技術出來後能夠銜接的上，如果國際達的到，我國也能透過國際合作或自研技術達標。

蘇巧慧詢問，目前市區巴士電動化普及程度？交通部次長陳彥伯表示，最近一期目標為2025年要達到35％，到今年9月為止為共有1059輛電動大客車掛牌、占約9％左右，今年要達1400輛才會達，明年2300輛、2024年3300輛、2025年要達到4600輛，目前已核定1900輛，仍在製造中，會請車廠盡速掛牌。