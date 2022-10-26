日本男星中居正廣過去是偶像天團SMAP隊長，團體解散後也離開傑尼斯，現在是主持界天王，主持的節目《中居正廣的News大會》月初才緊急公告他因身體不佳缺席，事實上，愛喝酒的中居正廣肝一直不好，如今被爆出他罹患盲腸癌，讓外界相當憂心。

據日媒報導，中居正廣今年7月因急性盲腸炎住院手術，沒想到因此發現罹患盲腸癌，選在9月進行手術，向來敬業的他，擔心生病後休養會影響節目錄製，除了隱瞞病情，術後也只休息2個禮拜就堅持上工，對此，官方則表示這是私人問題，不方便代為回應。

中居正廣在9月底透露半年來的身體狀況，他表示肝功能指數γ-GTP數值非常差，並形容此數值是該家醫院中最差數字「都成日本紀錄了」，10月初罕見缺席節目錄影，據悉，他正在休養，但為了不讓粉絲擔憂，僅簡單表示「身體狀況不佳」，未說明具體病情。

事實上，中居正廣2015年被發現喉嚨長了腫瘤，當時只休息5天就繼續工作，2016年注意到肝功能指數有問題，當時一度住院1周觀察，醫院曾警告「再這樣下去會變成肝硬化」，他曾為此戒酒2個月，然而後來又開始飲酒3、4年，沒有一天停止，去年又開始嘗試戒酒2個月左右，年底又開始嚐起日本酒。在今年4月得知血液檢查結果後，心想「這下糟了」，便開始再度戒酒。