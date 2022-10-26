配合國民健康署肺癌早期偵測計畫，由國健署補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層(簡稱LDCT)篩檢，高雄市立大同醫院自111年7月1日起至10月21日總收案的來人數已達485位，完成低劑量肺癌篩檢檢查者共439位，為高雄市市立醫院篩檢數最高。這段期間的篩檢，大同醫院共發現四位確診肺癌病患，經過調查這四位民眾均無抽菸史，但都具有肺癌家族病史，顯示除了抽菸之外，肺癌家族史也是國人罹患肺癌另外一項危險因子。

國健署肺癌早期偵測計畫2年1次低劑量篩檢 大同醫院篩檢人數高市立醫院之冠│高雄

國健署肺癌早期偵測計畫2年1次低劑量篩檢 大同醫院篩檢人數高市立醫院之冠│高雄

大同醫院副院長洪仁宇表示，肺癌常常是各個國家癌症死亡原因之首，依據國民健康署的統計，民國100年至110年我國肺癌標準化死亡率雖然下降了14.6%，但是肺癌仍高居台灣癌症死因第一位。肺癌個案的死亡率高，主要與診斷的期別有關，108年臺灣癌症登記資料顯示，每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期。肺癌早期（0及1期）的5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，這也顯示肺癌早期篩檢，早期介入的重要性。

洪仁宇副院長進一步表示，早期民眾所認知的肺癌危險因子都與抽菸有相關，卻忽略肺癌與肺癌家族病史也有相關。以本醫院為例，總篩檢人數為439位，有四位確診為肺癌，甚至其中有一位經過切片確認已經是第四期。大同醫院希望透過國民健康署此次的計畫，可以提早篩出第二期之前的肺癌患者，進行早期醫療介入，提高肺癌病患存活率，因此有肺癌家族史、重度吸菸史的中高齡等高風險族群，要盡速接受由政府補助每2年1次免費的低劑量肺部電腦斷層篩檢。同時提醒大家，早期的肺癌一般是沒有症狀的，若民眾非為上述高風險族群，但是有其他肺癌的危險因子，即便沒能受公費補助，但健康更為重要，呼籲民眾應定期肺部篩檢，早期發現、早期治療。

這次國民健國署補助的低劑量肺部電腦斷層LDCT，是目前具國際實證，可以檢測早期肺癌的有效工具。其優點是影像解析度與靈敏度較一般胸部X光高，但是輻射線的暴露量又較一般的電腦斷層為低。高雄市立大同醫院胸腔內科李岱晃醫師表示，有些患者腫瘤雖然只有1公分，但在低劑量肺部電腦斷層的檢視之下，其惡性特徵非常明顯，就必須盡早手術；也有些患者的腫瘤惡性特徵雖然不高，但是提早介入並定期追蹤是否有變化，萬一有變化時可早期介入處理。