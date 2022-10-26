荷蘭半導體設備供應商ASM國際(ASMI)周二公布第三季財報，營收略高於預期；並表示，美國出口禁令將嚴重衝擊公司在中國的銷售。

ASM國際上季營收為年增33%，來到6.10億歐元，來到創紀錄新高，並高於此前財測的5.7億至6.1億歐元，營收來源主要來自晶圓代工、次為記憶體；同時根據美國出口管制導致負面衝擊的調整後，上季新訂單來到6.76億歐元。

第三季毛利率為48.1%，營益率為26.2%。

根據ASM國際的資料，美國出口禁令將讓該公司對中國的銷售減少40%，因此該公司減少了第三季的訂單和積壓訂單量。

ASM國際的重要客戶包括台積電和英特爾等。

該公司在聲明中說；「對中國的設備銷售佔公司2022年前9個月總營入的16%。該設備銷售已成為業務中日益增加的一部分，對集團獲利做出了巨大貢獻」。

ASM國際預計，第四季銷售基本上為穩定持平，在6.0億至6.3億歐元之間，其中包括在10月3日收購碳化矽設備公司LPE的貢獻。

荷蘭同業艾司摩爾(ASML)也已公布第三季優於預期的銷售和獲利表現，同時新訂單創下新高，並稱未受到美國禁令的影響。