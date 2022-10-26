新北市長辯論式政見發表會將於11月14日上午9時至11時登場，對此，民進黨新北市長候選人林佳龍今上午受訪表示，很可惜不是交叉詰問式的辯論，更酸新北市長侯友宜，希望他不要在政見發表會的時候，每個問題都講「好好做事」，他先預告會算一下侯在整場政見發表會中，講了幾次「好好做事」，籲侯不要在寶貴的政見發表會上，答非所問。

林佳龍說，這場是由選委會舉辦的政見發表會，很可惜沒有交叉的詢問在兩位候選人之間，不過即時如此，我們也會充分利用這個機會，來呈現我們對新北大翻新的主張，訴求新北已經升格12年，但沒有實際的升級。

林佳龍指出，為何新北市需要大翻新？因為它是首都圈最大、最重要的城市，為了區域聯合治理，新北市須扮演起領頭羊角色，不管在國土規畫或交通、水利以及產業經濟的政策，都應該要有大格局，翻轉軸線，要有新的願景。

就一般市民關心的移居生活，特別是智慧城市的建設，新北市也是相對落後，目前仍停留在台北市的衛星城市跟工廠，只有新北強，首都圈發展才會好，首都圈發展好，台灣未來才會在國際上有更大的影響力，因此我們會充分利用這次政見發表會來提出我們的訴求。