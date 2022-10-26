對民眾黨新竹市長候選人高虹安再祭出三招追打！資策會今正式發出聲明，昨(25)日已正式委請律師，就高虹安博士論文侵害該會著作權提起刑事自訴，後續還要控告刑事附帶民事求償。另同步發函給辛辛那提大學各窗口，表明高的博士論文已侵害該會著作權。

資策會早在上週就下通牒，要狀告高虹安侵權。今說明雙方溝通經過，表示該會10 月13日委任律師發函給高虹安委員，就該會著作權論文未經其引註並逾越合理使用範圍一事，請其說明。20日收到高的回函，因僅重申其論文均屬合理使用，與該會所持立場顯有歧異，囿於雙方對侵權事實是否存在難達共識，致無法進行後續協商。

資策會因此已於10 月25 日委任律師，就高虹安侵害該會兩篇論文著作權，提起刑事自訴，現案件已進入法院審理程序；後續還會請律師再提起刑事附帶民事訴訟，以維護權益。

不僅提告，資策會25日同步也向美國辛辛那提大學機械工程學系，以電子郵件方式發出律師函，表明高虹安博士論文侵害該會著作權權益，還副本給同校的 John Walter Weidner 博士與 Dr. Ying Sun 博士，以及接收智慧財產權侵害通報窗口的 Ohio LINK、ProQuest 資料庫等處。

資策會重申，對於各類研發成果之使用均遵守相關規定處理，期盼各界回歸事件本身理性判斷，靜候法院審理結果。