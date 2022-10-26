財政部高雄國稅局26日表示，近來接獲民眾詢問，其父親於今年10月6日剛過世，去年9月時父親有贈與A上市公司股票10萬股給他，贈與總額新台幣200萬元，已申報並取得贈與稅免稅證明書，因資金需求，於今年初將該股票出售，該股票是否還須併入父親遺產稅申報？如須併入遺產總額課稅，其價值又該如何計算？

高雄國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》第15條、財政部《台財稅第831602988號函》及《台財稅第0900453078號令》規定，被繼承人死亡前2年內贈與給配偶及《民法》第1138條、第1140條規定之各順序繼承人，與該等親屬之配偶的財產，即使在被繼承人死亡前已出售，仍算作被繼承人之財產，須併入遺產總額課稅，其遺產價值則以「死亡日」之時價為計算標準。

但贈與標的如為土地時，高雄國稅局指出，而受贈人於被繼承人死亡前移轉所有權者，則以「贈與日」之公告現值計算。以民眾所詢案例，假設A上市公司股票於父親亡故日，每股之收盤價為25元，則須以價值250萬元（25元X10萬股）併計遺產總額申報課稅。

高雄國稅局提醒，納稅義務人申報遺產稅時，若被繼承人於死亡前2年內有對配偶或特定近親贈與財產者，請注意將其併入遺產總額申報遺產稅，以免漏報遭補稅處罰。