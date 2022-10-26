選戰進入最後階段，有民進黨高層透露，準備打「廣義抗中保台牌」拉抬選情，民進黨台北市長候選人陳時中日前也稱自己有抗中保台的DNA。對此，國民黨立委洪孟楷除認為綠營真的是沒招了，也提及有媒體朋友傳一張陳時中的畫像被放置在立法院走廊上的照片給他，讓他直言陳團隊不只幕僚無心、多頭馬車，甚至已經士氣渙散。

洪孟楷23日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，離選舉只剩下三十多天，陳時中依然沒拿出能說服台北市民的政策願景及方向，只能重回抗中保台老哏，「我相信市民朋友一定能看破手腳，理性地選出最合適的市長人選」。

洪孟楷也提及，有個媒體朋友給他看了一張照片，是一幅陳時中的畫像被放在立法院綠委辦公室的走廊上，他認為，這幅畫作應該是陳參加活動時別人送的，上面還有陳的簽名。洪孟楷說，那名媒體朋友本以為畫像只是暫時擺放在那裡，不料隔了兩天還是放在該處，洪直言，選舉還沒選完，就把別人送的東西擺在走廊地上，相當不尊重，此舉代表士氣渙散，大家想打包並備戰下一個場合，不要被拖累，這正是民進黨在台北市面臨的最大問題。

此外，看到民進黨在北市選戰打出抗中保台老招，洪孟楷痛批「真的是把市民朋友當成笨蛋」。洪孟楷說過去兩年多，民進黨只會高喊抗中，但沒有保台，從共軍無人機侵擾、飛彈越過領空、執政期間掉了七個邦交國，保台呢？疫情期間，一萬多人死亡、七百多萬人確診，快篩、口罩、疫苗不斷出包，「笑死，就是民進黨說的守護台灣」。