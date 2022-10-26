要養小孩又要養岳母怎麼辦？一名男網友最近抱怨岳母很奇葩，太太婚前每個月上繳2萬元孝親費長達十年，但夫妻倆生兩個小孩後開銷變大，不得不縮減孝親費，卻惹岳母不高興，說太太「嫁了客家人就變小氣！」，還處處要太太買東西，跟她要錢，母女只剩下錢可以聊。

這名男網友日前在臉書「爆料公社」指出，太太在結婚前每個月交2萬元生活費回家，持續了十年之久。結婚後岳母還是不斷情緒勒索要孝親費，然而他們夫妻只是雙薪家庭並不富裕，又有兩個小孩要養，根本無法負荷，卻被岳母回「小孩你們自己要生的自己負責」，之後岳母行為開始越來越誇張，大小事都要牽連他們夫妻，「皮包掉要我們贊助錢，還要我太太買過新的，連娘家的洗面乳用完都要我們買。」

原PO表示，他是客家人，而太太嫁給他後，許多事都先為兩人的家庭著想，卻被岳母說成「妳就是嫁了客家人才變小氣！」讓原PO聽了很不是滋味，「難道為了自己的家庭有錯嗎？」連太太也感到厭煩，因為跟自己的媽媽就只剩下錢可以聊。

原PO指出，平時假日都會帶小孩回岳母家順便買中餐一起吃，不料有次請小舅子幫忙買，岳母竟勃然大怒「如果你們夫妻倆是回來吃完中餐就拍拍屁股走，那乾脆不要回來」，原PO無言至極，結婚4年吃岳母家一餐也能發脾氣，以及岳母不久前開刀只包紅包給她也不滿意，要求負擔4萬開刀費，在爭執之下，最近夫妻倆減少回娘家的次數想避免摩擦，岳母卻說「既然不想回來就把家裡鑰匙還來，順便把東西都收走」，原PO不禁感嘆「岳母常說叫我們『不要太計較太會算』，我真的很想問，到底是誰在計較？」

對此，網友紛紛留言：「越來越多人會離婚，有時候真的是長輩造成的」、「愛講客家人小氣，結果往往最小氣最計較的都不是客家人」、「全天下男人最不想面對的婆媳問題又多種，岳婿關係」。