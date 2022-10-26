兩岸局勢緊繃，民進黨台北市長候選人陳時中表態稱，在共機擾台的情況下態度要清楚，因此上任後暫時不舉辦台北上海雙城論壇，無黨籍候選人黃珊珊26日再嗆，不到最後關頭絕不放棄溝通，且中華民國是一個主權獨立國家，到底在怕什麼？陳時中則說他當然不畏懼，重點是讓世界明白台灣的態度，身為首都市長應有這樣的認識。

國民黨台北市長候選人蔣萬安、黃珊珊、陳時中上午同場出席台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會，3人一前一後進場受訪。談及共機擾台情況下舉辦雙城論壇的意願，陳、黃再度為此隔空駁火。

黃珊珊受訪時說，雙城論壇是兩岸唯一的官方往來管道，不到最後關頭，絕不輕言放棄溝通，「所以我們還是會繼續保留溝通的管道。而且中華民國是一個主權獨立國家，我們到底在怕什麼？」

陳時中則稱，他當然是不畏懼，但重要的是台灣傳達什麼樣的訊息，他認為必須讓世界明白台灣態度，不要傳達錯誤訊息，酸說身為首都市長應該要有這樣的認識才對。