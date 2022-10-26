Shawn尚融近期為周予天、吳岳擎主演的BL劇《我的牙想你》演唱插曲〈可以就這樣的話〉，尚融日前拍攝新歌MV中，他穿著帥氣黑色皮褲，雖然他非常喜歡皮褲造型，但這條褲子也讓他吃足苦頭，他自爆：「我的腿毛很長、很濃密，加上褲子完全不透風，所以當天只穿半小時，皮褲裡面就全都是汗。」讓他必須溼身完成拍攝。

而這次MV他以為要穿上貼身衣服的造型，拍攝前他臨時抱佛腳，接連健身三天，後來才發現其實外面還會搭配一件大衣，好不容易練好的身材一點都沒露出來，他苦笑說：「都被遮住了，白忙一場。」

近年來投入在寫歌創作、編曲與製作中的Shawn尚融，是樂團noovy的主唱，以solo之姿推出音樂作品，更讓大家看到他在音樂領域上的優越才華，也為許多戲劇與歌手製作出動人的歌曲。從《2049》的〈It’s Time〉、《基因決定我愛你》的〈曖昧關係〉、《我願意》的〈Star〉到這次《我的牙想你》的〈可以就這樣的話〉，已經是Shawn尚融第四度為戲劇獻唱。

〈可以就這樣的話〉是一首暖心情歌，但Shawn尚融透露，剛寫這首歌時並不是以戀愛為主題，當時的他聽說朋友的朋友突然過世的消息非常驚訝，心裡感到惋惜所以寫下這首歌，不過後來和劇組討論後卻變成完全不同的戀愛氛圍，從一首悲歌轉變為幸福的歌曲，讓他覺得很奇妙，有感而發說：「我覺得歌曲的生命都不一樣，你的出發點是這個，可是結尾可能會改變，可能觀眾感受到的又不同，我覺得這就是創作很好玩的地方。」