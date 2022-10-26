年底九合一選舉將至，近來各大候選人宣傳及拜票活動不斷，相關爭議也頻傳。一份最新網路民調顯示，有28.5%民眾認為宣傳車對候選人「完全沒加分」、26.3%認為不太加分，更有60.1%的民眾認為宣傳車「噪音擾民」，可見多數民眾對相關活動持負面態度。此結果引熱議，不少網友痛批，這些用擾民達成選舉目的的政治人物「有夠爛」。

《yahoo!新聞》25日起針對候選人宣傳活動進行網路民調，截至今（26）日上午10時30分，已有超過7200人參與投票。在「你認為宣傳車對候選人有加分效果嗎？」這題，認為完全沒加分者有28.5%、不太加分26.3%、還算加分23.2%、不知道／沒意見13.7%、非常加分8.3%。

針對「你對選舉宣傳車的看法是？（複選三項）」認為噪音擾民者最多達60.1%、影響道路安全居次達39.5%、交通違規多排第三達32.6%、宣傳效果觸及大街小巷20.7%、快速認識候選人13.5%、不知道／沒意見10.7%、接地氣又沒架子3.8%、其他2.7%。

至於「你最容易被哪種選舉宣傳方式吸引？」認為網路文宣者最多達23.7%、不知道／沒意見居次達22.3%、路口拉票排第三達13.4%、選舉看板13.1%、其他9.8%、造勢晚會9.7%、宣傳車掃街8.0%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》臉書連結留言：「最近睡午覺一直被宣傳車吵起來，這些擾民政治人物真的有夠爛」、「我超討厭宣傳車跟投遞信箱，整個擾民，爛透了」、「還有路邊硬要發東西的也很煩」、「看板比的也只是大撒幣，根本一點意義都沒有」、「政治人物不想怎麼幫民眾做事，只會想著擾民」、「擾民的政治人物就算當選本質也是爛」。