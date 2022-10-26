波波牙醫議題近期成為台北市長選戰關注焦點，國民黨台北市長候選人蔣萬安諷刺，時任衛福部長陳時中不應只在乎同僚子女利益。民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀26日則說明委員會審查經過並指出，當時立法院的決議是「建請」，衛福部得依此評估是否有實施可能，並具最終決策權，陳時中則是明確反對相關附帶決議，倒是蔣萬安在《醫師法》逐條審查期間已經下線，希望政治人物別利用資訊落差獲取政治紅利。

《醫師法》今年5月修法附帶決議，欲讓赴波蘭、西班牙等持外國學歷的牙醫師（波波牙醫），返台可免學歷甄試及開放實習名額，引發牙醫界反彈。

林靜儀說明，回顧當天議事，由於衛福部認為立委提出的要求窒礙難行，希望再邀集實務界與學界研議，故委員會當天附帶決議是建請案，並未要求持國外學歷的畢業醫學生全部進入實習。

林靜儀補充，在立法院修法過程中，立委有權提出修法細節跟附帶決議，若是建請案，行政單位可依案件內容評估是否有實施可能，不一定要照單全收。陳時中9月21日與相關團體開會時也很明確地說過，他反對附帶決議，該決議對行政機關沒有拘束力。

林靜儀強調，針對《醫師法》部分條文修正案的7項附帶決議，行政單位有最終決策權，由於尊重委員提案權利，行政單位尚在協商跟討論中，相關團體不需要擔心權益受損，政治人物也不應利用資訊落差，獲得政治紅利。

至於蔣萬安說他完全協助團體，林靜儀說，在《醫師法》修法當天，蔣萬安整整16分鐘的質詢，僅關注新冠口服藥、洗腎患者的確診流程，當《醫師法》逐條討論時，蔣萬安已經下線。