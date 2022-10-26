年底九合一選戰進入倒數，此次還會加入18歲公民權的修憲複決投票，為此民進黨將舉辦「社群之夜」號召支持，但資深媒體人尚毅夫直言，此議題國內並無廣泛討論，當前18歲年輕人應比較關注兵役問題，且現在網路上對綠營不滿聲量高，所以此活動不會有太大效益。

民進黨28日將舉辦社群之夜，主題為「人蔘轉大人」，總統蔡英文日前在臉書發文指出，今年年底的地方縣市長選舉，是台灣關鍵一戰，同時也是18歲公民權的修憲複決投票日，台灣的民主要轉大人，現在就是需要辣台派站出來的關鍵時刻。

對於民進黨強力宣傳18歲公民權，尚毅夫昨（24）日在政論節目《新聞大白話》表示，此議題並沒在社會上引起廣泛討論，他認為18歲的年輕人應比較關注兵役問題，並非有無投票權，20歲以上的年輕人則已有投票權，不太會去在意18歲公民權。

尚毅夫覺得，民進黨想用社群媒體操作年輕選票的效果有限，加上年輕人常用的社群平台Ptt與Dcard上，對綠營的不滿聲量非常大，因此他預測，社群之夜大概辦一場就會結束了，因為再辦下去也不會有太大效益。