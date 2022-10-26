消息面：

1.英特爾旗下自動駕駛車事業Mobileye宣布股票首次公開發行（IPO）價格訂為每股21美元，高於該公司先前公布的介於18～20美元目標區間。Mobileye預計將發行4100萬股，籌集8.61億美元。以招股價估算，該公司上市估值為167億美元。

2.據外電報導，消息人士透露特斯拉執行長、全球首富馬斯克透過視訊向銀行團承諾將按原定時間於周五完成以440億美元收購社群媒體公司推特的交易。報導並指出，這些銀行正試圖在短時間內簽定文件，為這項交易提供融資。

3.美國石油協會（API）公布，上周原油庫存增加450萬桶，遠超出市場預期的增加20萬桶。上周汽油庫存減少230萬桶，餾分油庫存增加63.5萬桶。美國能源情報署（EIA）將在周三發布官方庫存數據。

4.美國國防部發言人、空軍准將Patrick Ryder證實俄羅斯通知華府該國核武部隊「雷霆」（Grom）已經展開年度「例行」演習，演習內容包括自周三起發射具核能力的飛彈。

5.美國經濟諮商局公布，10月消費者信心指數從9月份的107.8下滑至102.5，不如市場預期的105.9，並創下3個月新低，反映出消費者對通膨和經濟衰退的擔憂。

6.標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）8月全美20大城市房價指數年漲13.08%，較7月份的年漲16.01%大幅回落，不如市場預期的年漲14%，並創下歷來最急劇的跌勢；與7月相比，全美20大城市房價指數下滑1.3%。8月全美房價指數亦從7月的年漲15.62%下滑至年漲12.99%。

7.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國8月房價月跌0.7%，超出市場預期的月跌0.6%和7月份的月跌0.6%。

8.周二美元指數貶破111大關，創下3周新低，尾盤跌0.822%，報110.94，最新公布的經濟數據意外疲弱，使聯準會將放緩升息步伐的預期升高。美國10年期指標公債殖利率尾盤下跌約15個基點，報4.087%，盤中一度大跌18個基點，報4.052%。2年期債息跌約3個基點，尾盤報4.473%。英國保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak）就任首相，使該國政局的不確定性消退，英鎊一度大漲1.96%，觸及1.1499美元，創下6周新高，尾盤漲1.7%，報1.1471美元。日圓一度上揚0.93%，最高觸及約147.53兌一美元。本周有多家主要央行將召開貨幣政策會議，匯市的波動料將增加，市場普遍預期歐洲央行和加拿大央行將升息75個基點，日本央行料將繼續維持超低利率，以支持脆弱經濟。

9.紐約期油收漲74美分或0.87%，為每桶85.32美元，布蘭特期油漲26美分或0.28%，收在每桶93.52美元。美元走弱和以及沙烏地阿拉伯能源部長的發言使供應疑慮升高。沙國能源部長阿卜度拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）表示：「我有責任清楚表明，未來幾個月失去緊急庫存可能會很痛苦」。國際能源署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）表示，全球液化天然氣（LNG）市場持續吃緊，以及主要石油生產商削減供應，使全球第一次陷入真正的能源危機。分析師表示，利雅德當局和IEA的發言提醒我們能源危機遠未結束，市場仍然存在供應短缺的擔憂。