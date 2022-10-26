從26日開始，日本豐田汽車重新恢復接收，自己首款大量生產的電動車(EV)租借訂單。為了要吸引市場買氣，豐田也特別將租金降低以及一次性費用減半，希望能獲得車主青睞。

豐田指出，若想要駕馭這款屬於跨界車型的純電休旅bZ4X，目前只開放給日本地區可用租賃方式。對日本車市來說，其實油電混合動力車要比純電動車來得更受歡迎，因為民眾不需擔心電池的壽命以及想要脫手的售價等問題。

豐田在5月推出bZ4X時，當時約定的條件是在10年長約中，除前4年間每個月要付107,800日圓租金外，還要加收一次性申請費用770,000日圓，約5,175美元。

不過，從26日開始，此申請費砍半只要385,000日圓，同時，每個月的月租費也減少1,100日圓，提前簽約的日本消費者或企業可以享有早鳥優惠。豐田表示，不只是客戶這麼說，自己也覺得當初設定的租賃價格有些過高。

豐田的租賃部門指出，痛下決定打折扣，其實也不太可能會讓業績一下子突飛猛進，但還是希望能藉此轉虧為盈，且把5,000輛當成是明年3月底結束的本財年租借目標。

不過，豐田可能會希望落空。行車時，有輪胎脫落瑕疵的bZ4X其實有被召回過，並在7月左右暫停生產。之後經過3個月時間，豐田在10月6日才重啟bZ4X的製造產線。

豐田租賃單位坦言，因為bZ4X在推出時有些車體缺點，在剩不到半年的期限想要租出去5,000輛難度頗高。同時，因為日本國內充電設備不足，也會讓想要開電動車的車主打退堂鼓，故努力的空間還很大。