雖然市場擔憂經濟衰退，未來也不排除重啟降息循環的可能，但只要市場開始有預期心理，債券價格將有機會重現過去2015年升息循環末段的情況持續上揚，特別是目前利率水準已來到相對高點。今早台股掛牌ETF中，債券型ETF表現可圈可點，早盤逾10檔債券型ETF上漲逾2個百分點，包括：統一美債10年Aa-A(00853B)、永豐20年美公債(00857B)、元大美債20年(00679B)B、國泰20年美債(00687B)、第一金金融債10+(00834B)、永豐10年A公司債(00836B)、凱基美債25+(00779B)、群益25年美債(00764B)等。

全永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金經理人林永祥表示，全球通膨持續維持高檔下，各國央行紛紛升息應對，美國聯準會(Fed)更表態積極升息的決心，預估年底基準利率將達4.5%，也帶動公債殖利率飆升。投信法人指出，債券殖利率呈現高檔震盪格局，但預料向上空間有限，債券價格相對位居低檔，而觀察歷史經驗，美元投資等級公司債將有不少表現機會，建議投資人不妨擇時加碼。

林永祥表示，長短期公債殖利率持續倒掛，而上次出現如此高的利差是在2000年科技泡沫時，當時持續的高利差導致經濟衰退，但債券價格卻是反轉向上，也代表如今遇到相同情況，進場債市將會相對有利。

林永祥說明，美元A級公司債是投資級債券當中，信用評等僅次於美國公債的高品質債券，避險效果也較一般投資級債更貼近美國公債，同時又擁有高於公債殖利率收益的屬性。據資料顯示，從2015年開始升息循環至降息前的4年期間，ICE 10年期以上美元A級公司債券指數僅在初升息時相對受壓抑，但到了2019年的升息末段，指數累積報酬率漲幅達3成以上，顯示在升息循環中，美元投資等級公司債表現空間豐富。