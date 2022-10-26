柬埔寨詐騙風波在近日炒得沸沸揚揚，許多台灣人被騙去後不是被逼迫下海，就是跟著詐騙其他人換取自己的平安，而不少網紅也因此受騙上當。其中，IG健身網美「皮皮」（研兒）也是受害者之一，所幸她後來被救順利回台，但近期皮皮拍了「大尺度成人片」而引起極大的爭議，甚至有酸民湧入她的IG，攻擊她「當初幹嘛救你回來台灣拍謎片」，而皮皮也出面正式回應了。

皮皮回到台灣後，日前宣布下海拍攝成人片，便在各大論壇引爆話題，不少網友紛紛湧入她的個人IG並在底下留言嘲諷「從柬埔寨救一個想被保養的，回台灣跑去拍謎片」、「果然之前就覺得你跟Sammy上節目說的話不是真的，現在真相大白了」、「被賣到柬埔寨活該」、「終於原形畢露了，看看現在個人介紹寫了什麼！之前要上節目所以藏起來」、「你還是回去柬埔寨好了」、「請問有在兼嗎？」、「我在招募女優有興趣嗎」。

對此，皮皮似乎沒有因此受到影響，反而一一回覆酸民一個愛心表情，甚至在底下留言，表示「終於期待已久的酸民來了」；而部分網友看到酸民的攻擊，也跳出來支持皮皮的勇敢，紛紛表示「一無所有、一無是處、一無所成。所以反社會人格、見不得人家好。理酸民就太傻了」、「支持拍片讚，總比去柬埔寨被賣掉好」、「上車完讚讚」、「支持回台發展」、「姐好正」、「好讚喔！真的太好看了，真情流露」，吸引大批網友熱烈討論。