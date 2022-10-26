網紅Joeman（九妹）平時常做3C手機開箱測試影片，頗具專業公信力，也常推出《JOE是要對決》系列，分享平價與奢侈食物的對決，最近他上傳新片評比不同價格的鍋燒意麵，過程中請來甜美網紅「蘋蘋澎澎」試吃，當天她穿了件低胸白色上衣，每當低頭試吃時，北半球便幾乎要溢出，引來網友歪樓說：「不得不說攝影師真的很重要，看了30分鐘才知道這集在介紹鍋燒意麵」、「阿蘋有夠孝順，每次都帶長輩出來試吃」。

本名王正蘋的網紅「蘋蘋澎澎」在IG有13萬粉絲，她乍看甜美又有氣質，留著一頭招牌深色長髮，不時秀出穿低胸上衣的辣照，才讓外界發現她上圍也超有料，而她更是從台師大研究所畢業的高材生，還有個雙胞胎妹妹潔兒，姊妹倆外型都十分亮眼。

而Joeman最近結束在東京拍攝的節目後，又回到台灣吃美食，評比平價和豪奢的鍋燒意麵，第一家兩人到台北的一家網咖吃鍋燒意麵，沒想到原味鍋燒意麵如今已經漲價到90元，沙茶的更要105元，引來Joeman回憶自己高中時在南一中附近吃一碗只要60元，驚嘆物價飛漲不少，幾乎要翻倍。

【Joeman】1880元的奢華鍋燒意麵對決90元的平價鍋燒意麵！《Joe是要對決S2》Ep131

之後Joeman又與蘋蘋吃了三家餐廳級的鍋燒意麵，最終第五家挑戰含有一堆海鮮、要價1880元的痛風海鮮鍋燒麵，滿滿的海鮮上桌時讓兩人瞠目結舌，直言比較不像傳統的鍋燒意麵，比較像砂鍋粥，結束後，蘋蘋最喜歡一開始網咖的原味鍋燒麵和第4間南瓜口味的鍋燒麵，Joeman也指出第3間的紐西蘭起司麻奶鍋燒麵也不錯，味道很有層次，但網友似乎對結果不太好奇，紛紛留言稱讚蘋蘋上節目很有誠意，「原來鍋燒意麵這麼美」、「我的眼睛背叛了我的心...我的眼睛不爭氣的一直集中到事業線~天啊!」、「本集來賓很香」、「蘋蘋真的非常敬業，不管是態度、節目中的互動還有......身材」。