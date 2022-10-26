觀光飯店集團雲品國際（2748）今宣布與總太地產（3056）正式簽約，展開策略結盟，結合高端會館餐飲營運打造長駐型品牌接待中心，這是雲品國際第九處委託經營案，將透過永續循環、綠建築理念導入「米其林三星餐飲服務」、「TIBA國際管家認證團隊」、「WSET國際侍酒師團隊」等高規服務，創豪宅接待中心內有會館餐飲服務首例，讓住戶在交屋之前就能享受頂級飯店的細緻服務。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品看好總太在台中北屯與水湳智慧城的未來發展性，並認同總太從「心生活美學聚落」的開發主軸，到今年總太30年的「永續城市、健康建築」精神，雲品將擔任總太地產的餐飲服務與永續顧問，將飯店中永續循環、節能與減廢的作法導入豪宅物業，為總太位於台中水湳中央公園特區的品牌接待中心，提供高級訂製的專屬餐飲服務，挑戰成為豪宅尊榮體驗天花板。

總太地產董事長翁毓羚表示，今年是總太30周年，攜手雲品國際打造「ASIA1總太水湳永續中心」為客戶服務中心，是針對水湳區域建案與物業所成立的長駐型聯合接待中心，占地1,730坪，建坪約為300坪，一樓為展覽及餐飲體驗空間，可提供獨立包廂聚會與開放式酒吧交誼空間，二樓則為賞屋中心與家宴會所，提供總太屋主在交屋前作為私人招待所與未來生活體驗場域，並將引進米其林星級的餐飲服務，提供給賞屋、購屋的消費者嶄新且尊榮的餐飲文化享受，也是總太地產致力於永續社區推動的平台。

丁原偉表示，雲品國際持續以文化藝術為底蘊，從社會關懷出發，來思考服務的過程與體驗，未來也將為總太地產接待中心引進飯店式管理服務，除了結合雲品一向重視的文化藝術與創新思想來擴大品牌結盟效益，同時以國際級規格如米其林三星廚藝團隊、TIBA國際管家認證團隊、WSET國際侍酒師團隊等，讓五星級酒店的延伸服務與頂級享受提供給總太購屋的消費者。長駐型聯合接待中心預計於2023年第一季正式投入營運，將提供給更多消費者及住戶獨特的消費體驗。