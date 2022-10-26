慶祝Hello Kitty大明星11月1日生日，高雄漢來飯店三麗鷗主題房推出5折早鳥限搶活動，今（26）日起至10月31日每天早上11點01分起在漢來官網線上搶購主題房，18間主題任選，不分平假日，每日限量前10名，需於11月入住，漢來飯店強調為主題房問世迄今最大回饋。

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，漢來三麗鷗主題房推出將近三個月得到各界好評，每個房間全新打造而且都是獨一無二，包含全台甚至全球都沒曝光的主題，吸引各地粉絲朝聖。此次為了回饋大家對主題房的熱愛，迎接Hello Kitty 11/1生日，選在10月26日至10月31日早上11點01分開搶5折，限11月入住，每天限搶10間。

三麗鷗主題房5折限搶活動，入住者皆比照平常入住主題房高階完整禮遇，享有客製化的房間備品系列，以及由「主題房大使」提供一站式服務，從訂房確認、交通接送、客製拍照到迎賓茶點等。

這次盛大聯名三麗鷗8個人氣角色明星，除了Hello Kitty，其他角色如美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等，一整層樓18個房間陣容浩大，走出電梯進入廊道到房間，沈浸滿滿的夢幻，陪伴每一次入住賓客美好回憶與驚喜。這次5折活動限官網線上訂房，10月26日至10月31日早上11點01日分每天限搶10間，大家可要把握難得機會。