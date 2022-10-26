民進黨新北市長候選人林佳龍質疑「侯友宜選哪國市長？」侯辦25日回應當然是中華民國新北市長，被問到覺得這樣的回答過關嗎？林佳龍今表示，當然沒有，侯友宜是國民黨提名的市長候選人，國民黨的政策比如在兩岸關係是九二共識、一個中國，侯市長無法迴避這個問題，你是否支持國民黨立場，這是無法切割的。

林佳龍指出，中國國家主席習近平的獨裁專制對台灣有很大威脅，台灣在這個關鍵的時刻，政治人物都應該要有很清楚的國家定位，他們提到的有關於一國兩制還有中國統一的政策白皮書，甚至把反台獨也列入他們的報告裡面。

林佳龍質問，「侯市長你的立場是什麼？」不要再迴避用所謂中華民國、安全這種比較抽象的字眼，你接不接受國民黨主席朱立倫等人表達的九二共識與一個中國，這點你無從迴避。

林佳龍今與民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵合體，兩人均認為新北市跟宜蘭是共同生活圈，2人當選溝通會很順暢，也會把過去合作的項目，再進一步推廣落實。