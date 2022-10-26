大陸《環球時報》26日報導，中共中央對外聯絡部與越南共產黨中央對外部25日同時宣佈，越共總書記阮富仲應中共總書記、國家主席習近平之邀，將於10月30日至11月2日正式訪問中國，成為中共二十大閉幕後，首位訪華外國領導人。同時也是阮富仲三任越共總書記後首次出訪。中國社會科學院馬克思主義研究院研究員潘金娥指出，這顯示中越兩國關係的特殊性與重要性，「超越了一般意義上的雙邊關係，具有重要的戰略意義」。

潘金娥表示，中共與越共的黨際關係對於兩國的國家關係具有重要的引領作用，「過去七十多年的歷史經驗已證明這一點」。目前，兩國國內都已進入新的發展階段，有很多治國理政的新問題需要探索，「兩黨領導人的見面將為兩國政府各部門和地方之間的合作注入巨大動力」。

「越南之聲」此前報導，習近平再次當選中共中央總書記後，阮富仲23日發出賀電。香港《南華早報》引述東京早稻田大學國際問題研究專家分析，「阮富仲的訪問反映出中共與越共在意識形態上的團結一致和密切關係。」「高層訪問是越南向北京和世界發出重要訊號，表明河內希望保持健康的中越關係」。專家評論阮富仲訪華和賀電也符合兩黨交往的傳統——在每次中共黨代會後，越共都會派特使訪問中國。而對中國來說，在美國不斷試圖煽動東南亞「對華保持警惕」的大背景下，管理與越南的關係也是北京的外交優先事項之一。

據報導， 2020年至2022年習近平與阮富仲曾四次通話。自2016年以來，越南連續多年是中國在東協最大交易夥伴，中國連續18年是越南最大交易夥伴。2019年至2020年，中國是越南第四大投資國。2021年成為越南第三大投資國，截至2021年底中國企業累計在越投資213億美元。

近年來，大國競爭為本地區局勢帶來更多不確定性。今年9月中國國務委員兼外長王毅訪問越南兩周後，美國駐越大使隨即表示，美越關係「沒有限制」，並稱華盛頓在南海主權爭端上支持越南。分析認為，美國正在加大對越南等東南亞國家的拉攏努力。

不過，《南華早報》引述專家的話稱，由於越南採取不加入軍事同盟、不與任何國家結盟來對抗其他國家、不允許外國在越南境內設立軍事基地或利用越南領土對抗其他國家、及在國際關係中不使用武力或以武力相威脅等「四不」防務政策，加上越戰記憶、意識形態衝突，越美無法成為軍事同盟。

《環時》報導，潘金娥表示，盡管中越關係面臨國際因素帶來的挑戰，但兩國都是共產黨領導的社會主義國家，具有共同的戰略利益。兩黨均有探討在新形勢下如何維護社會主義制度安全和黨的執政安全的需要。

潘金娥稱，一個值得關注的現象是，尤其近幾年來，世界現有的五個社會主義國家間的合作正在加強，北韓、越南、寮國、古巴在其最新一屆黨代會上都明確表示，將加強社會主義國家間的合作。此次阮富仲訪華將有助於兩國進一步加強政治互信，管控並發展好兩國海上關係。