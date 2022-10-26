高雄市一名網友在「我是岡山人（北高雄）」社團發文，表示自己帶2歲大的女兒，前往岡山河堤兒童公園散步時，女兒遭到不明人士放置在石椅上的線香燙傷，並附上女兒的燙傷照片，女童的右小腿明顯遭到燙傷，皮膚呈現灰白色且皺起來，讓該名網友相當心疼。高雄市工務局養工處26日回應，線香屬於民眾隨意放置的，依高雄市公園管理自治條例第20條第一項規定，公園內任意拋棄廢棄物，可處1000元以上6000元以下罰鍰，並深表歉意。

網友說明，當時和女兒在河堤散步，有人將一炷香放置在竹林溜滑梯的石椅上面，且點香處朝步道擺放，害女童經過時遭到燙傷，網友強調，此行為可能造成別人受傷也可能引發大火，相當沒有公德心；發文者也心疼表示，女兒燙傷當下竟是表示「媽媽對不起，我被燙到了！」讓該名網友相當自責，發文呼籲大家務必共同愛護公園也要各位家長多加注意兒童安全。

工務局養工處表示，依高雄市公園管理自治條例第20條第一項規定，公園內任意拋棄廢棄物，由管理機關處新台幣1000元以上6000元以下罰鍰，並已通知派駐人員加強全面巡視以保障民眾安全，也呼籲民眾公園內勿私自放置線香。