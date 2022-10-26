無黨籍桃園市長候選人鄭寶清（右）今到楊梅4大地區高山頂、楊梅、富岡與埔心掃街。（蔡明亘攝）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清向楊梅高榮市民照顧關懷據點的長輩宣傳政策。（蔡明亘攝）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今到楊梅4大地區高山頂、楊梅、富岡與埔心掃街，他表示，從楊梅啟明宮出發，誠心向鄉親拜票懇求支持，信心喊話「從這開始逆轉勝」。另針對媒體報導，民進黨至今似乎催不出年輕人支持度，高層下令保桃，鄭寶清直言，若要繼續和台大、知識份子、全民對抗，當然得不到支持。

鄭寶清表示，選舉剩短短1個月時間，今從父親出生、讀書的故鄉出發，誠心向楊梅鄉親拜票，懇求市民支持，他喊話要從這開始逆轉勝，展現不畏艱難勇敢向前走的決心。面對2黨夾殺，他信心表示，人民不滿程度愈來愈高，只有在地人瞭解在地需求，盼選民不分藍綠支持在地。他也在神明前宣示，提出的政策都會一一兌現，讓幼老中青的市民都能獲得照顧，讓桃園起飛大發展，超越雙北領航台灣。

今媒體報導，綠營似乎難催出年輕支持度，高層下令以「保桃」作為今年選戰最重要目標。鄭寶清直言，要獲得年輕族群支持，最重要看思維、作為是否一致，若繼續和台大、知識份子與全民對抗，當然得不到支持，他提出的政策大部分都是解決年輕人苦惱，包括買房、創業和孩童營養午餐等。

鄭寶清提到，上任後還要成立桃園市立銀行，幫助年輕人與窮人，讓政府支持年輕人創業、讓窮人過好日子，上述都是對青年有利的政策，才能引起青年迴響，且現在全台都發起「桃園要支持鄭寶清」，因為只要桃園開始實施買房政府幫付自備款，相信全台各縣市都會風起雲湧，一起執行這項好政策。