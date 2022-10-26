無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今到楊梅4大地區高山頂、楊梅、富岡與埔心掃街，他表示，從楊梅啟明宮出發，誠心向鄉親拜票懇求支持，信心喊話「從這開始逆轉勝」。另針對媒體報導，民進黨至今似乎催不出年輕人支持度，高層下令保桃，鄭寶清直言，若要繼續和台大、知識份子、全民對抗，當然得不到支持。
鄭寶清表示，選舉剩短短1個月時間，今從父親出生、讀書的故鄉出發，誠心向楊梅鄉親拜票，懇求市民支持，他喊話要從這開始逆轉勝，展現不畏艱難勇敢向前走的決心。面對2黨夾殺，他信心表示，人民不滿程度愈來愈高，只有在地人瞭解在地需求，盼選民不分藍綠支持在地。他也在神明前宣示，提出的政策都會一一兌現，讓幼老中青的市民都能獲得照顧，讓桃園起飛大發展，超越雙北領航台灣。
今媒體報導，綠營似乎難催出年輕支持度，高層下令以「保桃」作為今年選戰最重要目標。鄭寶清直言，要獲得年輕族群支持，最重要看思維、作為是否一致，若繼續和台大、知識份子與全民對抗，當然得不到支持，他提出的政策大部分都是解決年輕人苦惱，包括買房、創業和孩童營養午餐等。
鄭寶清提到，上任後還要成立桃園市立銀行，幫助年輕人與窮人，讓政府支持年輕人創業、讓窮人過好日子，上述都是對青年有利的政策，才能引起青年迴響，且現在全台都發起「桃園要支持鄭寶清」，因為只要桃園開始實施買房政府幫付自備款，相信全台各縣市都會風起雲湧，一起執行這項好政策。
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