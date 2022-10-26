雲林縣四湖鄉民宅暗夜惡火，兄獲救弟遇死劫。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉26日凌晨2點許發生民宅大火，消防人員在2樓救出52歲蔡男，蔡男心急如焚表示弟弟還在3樓，經搜救人員全力搶救，最後在3樓發現48歲蔡男之弟，已無生命跡象，送醫急救不治，全案由警消人員釐清起火原因。

雲林縣消防局26日凌晨2點34分獲報，四湖鄉新市街有住宅火警，立即派遣四湖、水林、東勢、北港等單位人車及第3大隊前往搶救，隨後再加派虎尾雲梯車支援，共出動各式消防車輛11部、消防人員23人、義消人員15人。

消防人員到場發現3樓有濃煙冒出，2樓陽台有1人待救，馬上架梯將受困的蔡姓男子救出，蔡男焦急地說弟弟還在3樓，搜救人員以水線掩護進入屋內，以人命搜救優先，無奈屋內溫度過高暫時撤出，火勢最後在3點42分撲滅。

搜救人員往3樓持續搜索，在3樓樓梯右轉第1間房間內發現受困者，但已無生命跡象，送北港媽祖醫院急救後不治。現場燃燒面積約50平方公尺，起火原因由火調人員調查中。