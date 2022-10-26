淡水漁人碼頭24小時即時影像，讓遊客遠距賞美景。（新北市觀光旅遊局提供）

邊境開放及境內防疫措施放寬，世界旅遊組織預測國際觀光將逐年恢復疫前水準，新北市觀光旅遊局楊宗珉局長今在市政會議上指出，國人旅遊偏好交通便捷景點，喜好自然賞景型態，並多採網路蒐集旅遊資訊，整備「新北觀光三環六線」，讓遊客到新北有美好遊憩體驗，讓旅客能時時在新北四處、感受四季旅遊美好。

楊宗珉表示，超過6成的國人選擇在鄰近居住地從事旅遊活動，而國人最喜歡的旅遊型態是自然賞景活動，約占6成，此與新北市持續完善海岸環、山林生態環、都會環的觀光廊帶呼應。

海岸環包括青春山海線與雙百年環線，有最美的145公里新北海岸與東北角山城漫遊，而淡水河口左右岸的淡水八里，更是多年位居國人旅遊目的地首選；淡蘭古道線和微笑山線構成的山林生態環，則是喜好大自然體驗遊客的最愛；而歡樂捷運線及幸福水岸線組成的都會環，是都會裡實現說玩就走的觀光小確幸。

楊宗珉說，新北市觀光軟硬體持續整備升級，以迎接國內外旅遊的逐步升溫，包括今年正式開幕的瑞三整煤廠、三貂嶺生態友善隧道，及陸續將實現的雙百年環線、三鶯美術館、府中美學、塭仔圳等建設，都勾勒在觀光三環六線中，跨單位推展新北觀光力。

楊宗珉也說，下個月開城的新北歡樂耶誕城將帶來白雪繽紛的雪白之城，Disney＋六大品牌元素融入活動、府中雙燈區，還可以欣賞極光、體驗冰屋，未來各項活動都會注入新意，例如國際旅客喜愛的九份將會推出紅燈籠、城鎮特色也將融合定向路跑吸引目標族群引領運動觀光。

新北市長侯友宜表示，新北市就是台灣的縮影，不論是國內旅遊、國外旅遊一定會首站會到新北市來，所以新北市一定要做好充分準備，觀光三環六線，絕對讓你值回票價，包君滿意。