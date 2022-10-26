鵜鶘賽前公布傷兵名單，包含錫安威廉森（Zion Williamson）、英格拉姆（Brandon Ingram）都不會出戰今日面對獨行俠的比賽，生涯4個賽季只出賽88場，錫安威廉森不堪入目的出席率也遭到美國記者Darren Rovell嘲諷，甚至拿「玻璃狀元」歐丹（Greg Oden）來做為比較。
休賽季重拾筋肉人身材後，錫安威廉森準備在新球季大幹一場，沒想到才進行3場比賽，錫安威廉森又被傷痛找上門，24日對陣爵士一戰，錫安威廉森遭到火鍋封阻後臀部著地，再次因為傷勢與英格拉姆缺席今日對陣獨行俠的比賽。
儘管三巨頭當中少了2位大將，鵜鶘仍以8人得分上雙、莫菲（Trey Murphy）繳出全隊最高22分帶領之下，以113比111險勝獨行俠，鵜鶘拿下了本季第3勝。因右後髖關節挫傷而作壁上觀的錫安威廉森，由於傷勢並不算太嚴重，預計幾天之內可以回到鵜鶘陣容，不過美媒並沒有放過譏諷錫安威廉森的好機會。
《The Action Network》體育記者Rovell推特上寫道：「今晚是錫安威廉森NBA生涯的第230場比賽，不過這也是他第142場坐在替補席上。到目前為止，鵜鶘已向錫安威廉森支付3140萬美元薪水，可是他的出席率只有38.3%，這也表示錫安威廉森每場比賽就會有35萬6818美元進帳。」
Rovell隨後再發文表示，對比生涯前230場比賽，素有「玻璃狀元」之稱的歐丹出席其中82場比賽，至於錫安威廉森也不遑多讓，也只有出賽88場例行賽，歐丹為2007年選秀狀元，不過進入NBA後大部分的時間都在與傷病對抗，生涯只打了105場例行賽，因此錫安威廉森的缺席狀況，也讓人想起過去被傷痛毀滅的歐丹。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。