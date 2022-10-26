鵜鶘賽前公布傷兵名單，包含錫安威廉森（Zion Williamson）、英格拉姆（Brandon Ingram）都不會出戰今日面對獨行俠的比賽，生涯4個賽季只出賽88場，錫安威廉森不堪入目的出席率也遭到美國記者Darren Rovell嘲諷，甚至拿「玻璃狀元」歐丹（Greg Oden）來做為比較。

休賽季重拾筋肉人身材後，錫安威廉森準備在新球季大幹一場，沒想到才進行3場比賽，錫安威廉森又被傷痛找上門，24日對陣爵士一戰，錫安威廉森遭到火鍋封阻後臀部著地，再次因為傷勢與英格拉姆缺席今日對陣獨行俠的比賽。

儘管三巨頭當中少了2位大將，鵜鶘仍以8人得分上雙、莫菲（Trey Murphy）繳出全隊最高22分帶領之下，以113比111險勝獨行俠，鵜鶘拿下了本季第3勝。因右後髖關節挫傷而作壁上觀的錫安威廉森，由於傷勢並不算太嚴重，預計幾天之內可以回到鵜鶘陣容，不過美媒並沒有放過譏諷錫安威廉森的好機會。

Tonight is Game No. 230 in Zion Williamson's NBA career. It will be the 142nd he will be on the bench for due to injury.



He has played in 38.3% of games for which the Pelicans have paid him $31.4 million to date.



That comes out to $356,818 for each game he has been on the court — Darren Rovell (@darrenrovell) October 25, 2022

《The Action Network》體育記者Rovell推特上寫道：「今晚是錫安威廉森NBA生涯的第230場比賽，不過這也是他第142場坐在替補席上。到目前為止，鵜鶘已向錫安威廉森支付3140萬美元薪水，可是他的出席率只有38.3%，這也表示錫安威廉森每場比賽就會有35萬6818美元進帳。」

Games Played On Court Through First 230 Games Of Career:



Greg Oden: 82

Zion Williamson: 88 — Darren Rovell (@darrenrovell) October 25, 2022

Rovell隨後再發文表示，對比生涯前230場比賽，素有「玻璃狀元」之稱的歐丹出席其中82場比賽，至於錫安威廉森也不遑多讓，也只有出賽88場例行賽，歐丹為2007年選秀狀元，不過進入NBA後大部分的時間都在與傷病對抗，生涯只打了105場例行賽，因此錫安威廉森的缺席狀況，也讓人想起過去被傷痛毀滅的歐丹。