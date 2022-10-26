台灣地窄多山，因此交通運輸需要大大小小的隧道。台灣高鐵今（26）日首度帶媒體參訪烏日基地，現場並展示高鐵隧道雷射掃描作業。其中光是最長的八卦山隧道，就需要掃描10幾天，相當費工。

高鐵測量管理課段長荊國彰表示，速度影響監測密度，高鐵隧道雷射掃描儀是以時速0.7公里前進，且由於白天是高鐵營運時間，隧道檢測工作是夜間進行，工作時間約4小時，以4人為一組來搬運重達60公斤的雷射掃描器，通過逃生梯、隧道、穿越軌道，才能到達作業地點，時間也非常緊迫，可以說跟時間賽跑。

荊國彰表示，高鐵最長的隧道是八卦山隧道，有7.3公里，而雷射掃描儀是時速0.7公里，等於一天只能掃描700公尺，所以一個八卦山隧道就要掃描10幾天。如果隧道有異狀，可以在隧道展開圖上看到各種標示。

台灣高鐵土建設施維護部經理呂昀諭表示，台灣高鐵全線350公里，隧道52座、隧道66公里、占19％，隧道定期維護對營運安全是重要課題。這次展示的雷射掃描作業引進先進雷射掃描儀，可在維修時間帶，在隧道低光源情況下掃描隧道，0.5公分以上的裂縫都可以發現，可以預先防範、減少營運危害。

呂昀諭說，隧道會有裂縫不外兩大原因，一是外力，包括地震、鄰近施工、列車經過的震動；二是自然環境因素，包括地下水滲漏，或是時間造成襯砌材料老化、劣化。這次利用雷射掃描儀，掃描之後可以很快發現隧道內瑕疵，可以盡早改善。到目前為止掃描狀況都是正常健康，確保高鐵隧道結構的安全。

哪個隧道裂縫最多？呂昀諭表示，主要跟隧道建成時間有關，老隧道會出現的狀況最多，目前比較需要注意的是台北地鐵段，它已經施工完成，比較久，不是高鐵專用隧道，會特別注意，但是台北地鐵段檢測後也是健康狀態。

呂昀諭補充，高鐵是2021年起才啟用機器掃描隧道，之前都是人工目視檢測。人工目視檢測和用雷射掃描儀機器檢測，可以得到的資訊量是不一樣的。雷射掃描儀得到的是一個隧道表面現況的投影展開圖和三維座標點雲資料，可判讀寬度0.5公分以上完整的圖像，成為資料庫，未來若發現問題可以回溯追蹤，這不是目視檢查可以替代的。

呂昀諭說，以前用人力監控速度比較快，但沒辦法檢查這麼細。人力是看比較主要的、明顯的問題，至於細微的部分就不是人力可以完整觀察。