座落於高雄前鎮區的夢時代購物中心，是不少高雄人及外來遊客購物好去處，不過原先輕軌夢時代站2座公車候車亭已使用多年，無法容納大量候車民眾，交通局爭取補助，將公車輕軌夢時代站整合為1座大型候車亭，有LED公車動態資訊及手機充電等服務，簡潔美觀外觀，帶給夢時代站嶄新的公共運輸風貌。
公車輕軌夢時代站位於成功二路和時代大道路口，目前服務的公車路線168東、205中華幹線、70三多幹線、36及214共5條，鄰近統一夢時代購物中心、輕軌夢時代站及83期重劃區，候車民眾眾多且鄰近Youbike2.0租賃站提供轉乘，為高雄市高運量公車站點之一。
不過原設有的2座候車亭已使用多年，無法容納大量候車民眾，交通局爭取中央公共運輸計畫補助，將原有的2座候車亭整合為1座大型候車亭，不僅候車空間更為寬敞舒適，也使上下車及進入候車亭動線更為順暢。外觀更融入海洋意象，展現鯨魚入港意象及延伸輕軌車站現代簡潔風格。
除了提供候車民眾寬敞舒適及簡潔美觀的全新候車空間，新增LED公車動態資訊顯示設備，讓候車民眾獲得公車即時到站訊息，且於候車亭內提供寬闊候車空間與舒適候車座椅及手機充電等服務，高雄市交通局說，這是高雄第14處大型候車亭有LED公車動態資訊顯示設備和充電服務。
目前公車輕軌夢時代站已完工啟用，盼成為當地特色地標，提升公共運輸轉乘的便利性及市容景觀，也為83期重劃區注入一股新氣象。
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