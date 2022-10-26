一份對小群人所做的早期獨立研究顯示，第4劑打莫德納與輝瑞/BNT次世代二價疫苗，效力似乎沒比打舊版疫苗高很多；另有研究指出，疫苗在愛運動者體內能產生更佳保護。

美國媒體報導，哥倫比亞大學與密西根大學研究人員將21名第4劑打莫德納（Moderna）或輝瑞/BNT二價COVID-19疫苗受試者的血液樣本，與19名第4劑打舊版疫苗者的樣本比對，發現第4劑接種3到5週後，施打能對付BA.4/5二價疫苗者體內的中和抗體濃度，與打舊版疫苗者其實差不多。

研究人員已將這份尚待同儕審查的研究放上論文預印本網站bioRxiv.org。研究人員指出，無論是對BA.4、BA.5或對原版Omicron，二價疫苗當追加針的強度均與追加針打舊版疫苗差距有限。

研究結果不代表接種二價疫苗無益，也有待更多受試群體更大的研究。

這份研究的資深作者、哥倫比亞大學「艾倫.戴蒙德愛滋病研究中心」（Aaron Diamond AIDS Research Center）病毒學家何大一說：「目前我們還看不出二價疫苗對比舊版的好處，新舊疫苗當追加針之間的差異可能要更長時間才會出現。」何大一並說即便是二價疫苗，都可能需要再打第2次追加針。

「華盛頓郵報」引述另一份研究報導，接種同款疫苗後，常運動者確診住院比率較不愛運動者低1/4。

這份刊於英國運動醫學雜誌（British Journal of Sports Medicine）的研究，是約翰尼斯堡的研究人員透過南非最大醫保系統蒐集近20萬男、女性的相關記錄所做，包含人們的疫苗接種資訊、確診程度與運動習慣等。

督導這份研究的南非金山大學（University of Witwatersrand）臨床醫學與健康科學教授派翠修斯（Jon Patricios）表示，同為完整接種者，運動與否差異顯著。

有打疫苗且每週散步或做輕緩運動至少150分鐘的人，確診後住院的機率，較打疫苗但不運動者低近3倍，具體數字是有運動習慣者，疫苗保護力比不運動者高25%。即便每週運動不到1小時，染疫後住院機率也會低1.4倍、疫苗保護力好12%。

華郵指出過去一年其實已有不少研究顯示，保持活力與運動可大幅降低染疫重症風險，一份在疫苗普及前針對近5萬名居住加州者所做的研究顯示，常走路或運動者，確診住院比率僅為不運動者的一半。（譯者：陳亦偉）1111026