本周初遭遇重創的陸港股市26日開盤上漲，滬指開盤報2,977.56點，漲0.04%。深成指開盤報10,664.43點，漲0.23%。創業板指開盤報2,324.77點，漲0.44%，隨後漲勢轉強，上漲2％。

盤面上，A股電子煙概念股開盤活躍，順灝股份接近漲停，集友股份、華寶股份、勁嘉股份、東風股份等紛紛開高。消息上，大陸政府25日晚間將電子煙納入消費稅徵收範圍，生產（進口）環節稅率36％、批發環節稅率11％。

A股醫藥類股再掀漲停潮，百誠醫藥、啟迪藥業、華森製藥、龍津藥業、昭衍新藥等10多股集體漲停板，康希諾、藥石科技、美迪西、康龍化成等多股漲超10％。

香港恒生指數開盤下挫後轉漲，一度漲1.35％至15,370點，香港恒生科技指數轉漲，此前一度跌超1％，此後漲幅擴大，漲超2％，新能源汽車股大漲，蔚來漲超14％；美團漲超6％，騰訊漲超3％。