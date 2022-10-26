雲林縣警察局今（26日）公布斗六市、斗南鎮、土庫鎮、虎尾鎮、西螺鎮、麥寮鄉共新建置9處科技執法設備的路口名單。（周麗蘭攝）

雲林縣警察局今（26日）公布斗六市、斗南鎮、土庫鎮、虎尾鎮、西螺鎮、麥寮鄉共新建置9處科技執法設備，9月底建置完成，將於12月1日開始執法，取締包括取締超速、闖紅燈、未禮讓行人、未依標誌標線行駛，提醒用路人務必遵守交通規則，避免荷包失血。

縣警局交通隊指出，新建置的9處科技執行設備位於斗六大學路與鎮南路口、斗六明德路與公明路口、斗南延平路與光華路口、斗南延平路與大同路口、土庫建國路與林森路口、虎尾文科路與光復路口、西螺大同路與興農東（西）路口、麥寮台17線與工業路口。

這9處路口都設有超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統、攝影機等，可取締路口超速、闖紅燈、未禮讓行人、未依標誌標線行駛等交通違規行為，除超速10公里內不舉發外，超過設定速度則該設備即會自動拍照取締，

縣警局指出，「未禮讓行人」的認定方面，是依車輛行經行人穿越道，遇有行人行走於行人穿越道上，無論號誌為何皆應禮讓行人優先通行，車輛行進方向距離行人在3公尺內（約1個車道寬），就會算是未禮讓行人，會自動偵測錄影取締。

全縣科技執法設備路口去年最先在斗六中山路大學路口、虎尾一處路口試辦，其中中山路口今年1至9月已取締3244件、虎尾今年7月至9月共取締480件，「成果」十分豐碩。至於今年1至9月全縣逕行舉發交通違規案件則有7萬多件。