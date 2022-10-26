陳吉仲表示，農委會必須要確保漁民權益，漁業署也會開單一窗口來協調養殖漁民和地主的意見不一，養殖物種也會積極處理，也會透過查核機制來辦理未按規定的養殖場。（截取自國會直播頻道）

為配合國家能源轉型， 農業綠能發展以「農業為本、綠能加值」來推動漁電共生，然而高雄美濃光電業者計畫在特定農業區當中申設漁電共生設施，且規劃養殖澳洲螯蝦。農委會主委陳吉仲指出，新設養殖場不允許進口蝦苗，但不包括既有養殖場。

立法院經濟委員會今(26)日邀請農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花及環保署首長就「漁電共生」能源政策爭議並備質詢。

民進黨立委邱議瑩質詢時指出，高雄美濃的漁電共生室內養殖場要養殖澳洲螯蝦，然而澳洲螯蝦是新的養殖品種，農委會是否有針對漁電共生養殖物種、海淡水養殖面積有所規範？是否有精準掌握養殖物種的產量？

陳吉仲回應，既有養殖場如果已經有養澳洲螯蝦，「那就這樣了」，但是特定農業區內新設的漁電共生養殖場則能養殖澳洲螯蝦，也不得進口澳洲螯蝦苗。

陳吉仲說，國內一年的白蝦需求約1.2萬公噸，目前室內型漁電共生養殖場的養殖量已有4000多公噸，假如推廣養白蝦，國內自給率就能提高，國外進口量就能逐步減少。

邱議瑩表示，漁電共生養殖的水產品要針對未來內外銷等具體規劃，不希望銷不出去而讓漁民慘賠。

民進黨立委林岱樺提醒，漁電共生室內養殖場的物種品項有限，若漁民大量養殖白蝦恐讓白蝦價格崩盤，不只損害白蝦養殖戶，也讓漁電共生業者成為受害者。

陳吉仲表示，農委會必須要確保漁民權益，漁業署也會開單一窗口來協調養殖漁民和地主的意見不一，養殖物種也會積極處理，也會透過查核機制來辦理未按規定的養殖場。

立法院經濟委員會26日邀請行政院農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花（見圖）等人就漁電共生能源政策等議題進行報告並備質詢。（劉宗龍攝）

經濟部長王美花指出，經濟部前端籌設電業許可時，必須取得養殖戶和地主的同意文件，也已在2021年5月後公布漁電三方之公版企業規範，假如養殖場違反法令，主管機關就會撤銷設備登記。