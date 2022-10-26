國道去年發生6起二次事故致死意外，共造成7死5傷，交通部為減低二次事故造成的死傷，預告修正「道路交通安全規則」，自2023年7月1日起出廠的新車，應備有符合國家檢驗標準的反光背心，否則不得領牌。

根據高速公路局統計，2021年國道共發生6件因二次事故致死的交通意外，共造成7人死亡、5人受傷。今年1至5月，類似事故計發生2件，已造成2人死亡、9人受傷。高公局提醒，用路人在國道發生事故時，採取任何動作如解開安全帶、擺放車輛故障標誌、報案或移動車輛之前，均應先確認自身安全，以避免二次事故發生。

交通部路政司昨日預告修正「道路交通安全規則」第39條規定，要求2023年7月1日起，新登檢領照汽車應隨車配備符合國家標準CNS15909高可見度服裝（反光背心）。

路政司表示，為避免二次碰撞事故傷害，歐盟27個會員國中，有15個會員國訂有關於汽車置放或穿著反光服裝（背心）相關規定，以避免汽車乘員於車輛故障或發生事故離開車輛，因道路環境可見度低致使後方車輛發生二次碰撞之傷亡事故，加強提醒臨近之後方車輛駕駛者注意。

該修法參考部分歐盟國家規定及經驗，汽車置放及離開車輛穿著反光背心對於降低二次事故傷害有明顯效益。路政司指出，新規定上路後，新車若沒有將反光背心納入標配，將無法領牌。

路政司說明，市面上的反光背心，每件約300至500元，交通部鼓勵各大車商，在駕駛回廠保養時可贈送反光背心。