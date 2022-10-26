年底大選民進黨傳出高層下令要力保桃園，形成全黨挺鄭運鵬1人，國民黨桃園市長候選人張善政反諷，之前民進黨全黨挺林智堅，結果現在還沒學乖，就讓民意展現全黨挺1人會不會贏，他認為民進黨戰勝不過民意。

桃園市長鄭文燦及鄭運鵬也接連發文，細數蔡英文總統對桃園的政績，也說張善政對桃園的建設沒有幫助，對此張回應，民進黨最大問題除了昨是今非以外，另外就是把分配資源當做是政績，桃園過去幾年中央統籌分配款得到數字是在後段班，民進黨把分配資源當作政績，結果用資源掌控媒體、養網軍，鄭文燦也是在當中的共犯結構，他這幾年讓桃園負很多債、賣了這麼多土地，用行政資源打壓候選人，用行政資源支持這個撐不起來的候選人。他要提醒民眾，蔡英文對桃園根本沒有幫助，而且民進黨濫用資源在操縱操縱網軍非常不可取，看到公共建設天花板塌的塌、漏水的漏水，亂花錢沒有政績，浪費納稅人民脂民膏。

而鄭運鵬也不斷攻擊國民黨是在複製2018年高雄市長選舉，張善政說，對手認為別人批評市政缺失就是在唱衰，請問陳時中在台北批評台北市政，林佳龍在新北批評新北市政，是不是民進黨這兩位候選人也在唱衰台北跟新北？將來他當選桃園市長以後，在議會也會非常虛心的接受議員的指教，這樣子才是真正的民主政治。張善政也說，鄭運鵬委員如果覺得這是在唱衰桃園，根本不適合擔任市長，是不是乾脆不要選市長，才能保全所謂的不能批評市政的這種奇怪邏輯。