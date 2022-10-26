走過漫長感情路的人，回想起當初追另一半的過程，心中的酸甜苦辣便是回味無窮，《科技紫薇網》運勢專欄指出天蠍座、處女座、雙魚座、水瓶座因獨特的性格，導致一直念念不忘他們的魅力。

▍天蠍座

天蠍是一個走神秘路線的星座，神情舉止裡帶著些傲慢和冷漠，讓人有一種想要試著靠近、卻又無從下手的感覺，不過只要是人，都多半有些狩獵的心理，越是搞不定，越是躍躍欲試，想要一探究竟，這是因為在戀愛過程中，另一半會根本猜不透天蠍座到底在想什麼，所以很容易陷入患得患失的情緒裡，慾望也是天蠍座最大的戀愛特質，他們的情緒強烈濃郁，對戀人有很強的佔有慾這種強大的自信會讓人不知不覺且心甘情願成為被主導的一方，隨著喜歡程度的增加，天蠍座會表現出越來越多浪漫和體貼細膩的一面，和一開始的表現完全不同，會給另一半全新的戀愛體驗。

▍處女座

在戀愛領域裡，處女座應該算是比較冷門的星座，不過，他們卻是一定能夠讓另一半有所收穫，就算分手了也完全不虧的那種人，在一段戀愛關係裡，處女座擅長權衡利弊，雖然很難感受到他們有什麼洶湧愛意，但是待在他們身邊卻非常有安全感，能夠清晰地看到的未來，為了讓另一半進步，會用打壓的方式和不停地挑毛病，雖然會覺得囉嗦，但是把視角拉遠一點來看，會發現自己在不知不覺中成長了很多，這就是處女座戀人的厲害之處。

▍雙魚座

雙魚座本身就是為愛而生的星座，能想到的關於愛的最高級形容詞，雙魚座都能給予另一半，他們擅長觀察和揣測人心，然後對症下藥滿足對方的需求，也知道該如何釋放自己的魅力，從不吝於誇獎另一半，在讓對方很有成就感的同時，自己也願意加倍付出，如果想體驗純粹的戀愛，雙魚座是最佳人選。

▍水瓶座

天生具有強大的創新精神，也沒有那麼在意世俗的看法，經常不按常理出牌，他們很難忍受日復一日的枯燥生活，真正有趣的人，不需要透過其他人來排解寂寞，這就是水瓶座的核心思想。他們有很強的思辨能力，有時候簡單的三言兩語就能把複雜的問題簡單化，很擅長擔任人生導師，和水瓶座談戀愛，不僅能帶給另一半感受不同的新奇體驗，還能打開思路，開啟智慧，但正因為水瓶座性格多變，有時很難抓住他們的心，一旦成功後他們可以為另一半帶來一段很不一般的戀愛體驗。