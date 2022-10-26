台北市長選戰倒數31天，各候選人展開最後衝刺。國民黨台北市長候選人蔣萬安上午受訪表示，選舉最後還是要回到政策主軸，希望各候選人持續端出相關政見，讓市民檢驗，他也會藉由提出政見，讓自己成為市民心中最好的選擇。

蔣萬安也說，持續端出政策牛肉，選舉只剩下30餘天，他也會把握每一次活動積極宣傳，也會持續與市民對話，告訴大家他對台灣是政未來擘畫的願景。

蔣萬安表示，10月30日自己的「市民基地」競選總部將正式辦啟用活動，已發出台北隊召集令，希望所有台北市民都加入台北隊，也希望選前的各項活動大家都能踴躍參與，市民才是真正主角。

至於11月5日電視辯論會，蔣萬安說，辯論會最重要的是希望能夠透過正面闡述方式，告訴所有市民他對台北市政未來擘畫方向，提出相關政見，要解決什麼問題，他會把握行程空檔時間加緊準備，全力以赴。

蔣萬安上午也出席民間團體社福政策白皮書發表會，蔣說，社會福利是市政重要一環，他有跟很多團隊溝通、交換意見，希望未來能在台北市打造一個對兒童、少年、婦女與身障民眾共榮、共居的環境。